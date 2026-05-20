Водитель машины скорой помощи пострадал при ударе ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотника по автомобилю скорой медицинской помощи в Борисовском округе Белгородской области. В результате атаки пострадал водитель, он госпитализирован, говорится в сообщении регионального оперштаба.

На участке автодороги Борисовка — Головчино вчера поздно вечером FPV-дрон ударил по машине скорой помощи. Водитель получил минно-взрывную травму и баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 г. Белгорода, — указано в публикации.

Состояние пострадавшего уточняется. Информации о других жертвах и разрушениях не поступало. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае силы противовоздушной обороны отражали налет украинских беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Владимир Владимиров в своих социальных сетях уточнил, что целью нападения являлась промышленная зона Невинномысска.

До этого в Ленинградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Глава региона Александр Дрозденко в своих социальных сетях призывал жителей быть внимательными и оставаться в безопасности. Также, по его словам, было возможно понижение скорости мобильного интернета.