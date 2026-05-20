Рябков раскрыл, посылал ли Иран сигналы по выходу из ДНЯО Рябков: Иран не собирается выходить из ДНЯО

Заявления, будто Иран прорабатывает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), неуместны, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, такие утверждения ничем не обоснованы.

Считаем необоснованными и неуместными утверждения, будто Иран рассматривает, а то и предметно прорабатывает вопрос о выходе из ДНЯО. Со стороны иранского руководства подобных сигналов не поступало, — отметил он.

Ранее Рябков заявил, что Россия дала США понять, что отказ американской стороны от моратория на ядерные испытания может привести к эффекту домино. По словам дипломата, делалось это неоднократно.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время своего выступления на брифинге в Белом доме указал, что иранское руководство настроено на достижение дипломатического соглашения с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что говорить об успехе переговоров можно будет только после того, как документ будет фактически подписан.