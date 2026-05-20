Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 07:34

Рябков раскрыл, посылал ли Иран сигналы по выходу из ДНЯО

Рябков: Иран не собирается выходить из ДНЯО

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Заявления, будто Иран прорабатывает вопрос о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), неуместны, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, такие утверждения ничем не обоснованы.

Считаем необоснованными и неуместными утверждения, будто Иран рассматривает, а то и предметно прорабатывает вопрос о выходе из ДНЯО. Со стороны иранского руководства подобных сигналов не поступало, — отметил он.

Ранее Рябков заявил, что Россия дала США понять, что отказ американской стороны от моратория на ядерные испытания может привести к эффекту домино. По словам дипломата, делалось это неоднократно.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время своего выступления на брифинге в Белом доме указал, что иранское руководство настроено на достижение дипломатического соглашения с Вашингтоном. При этом он подчеркнул, что говорить об успехе переговоров можно будет только после того, как документ будет фактически подписан.

Власть
МИД РФ
Сергей Рябков
ДНЯО
Иран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотни «рыб-пенисов» оказались на берегу и попали в кадр
«Напротив нашего дома»: девятилетняя партизанка вывела из строя танк ВСУ
Собянин заявил о сбитом беспилотнике, летевшем в сторону Москвы
Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием
Полицейские свыше 50 раз помешали подросткам напасть на учебные заведения
Врач назвал неожиданную опасность подгузников для мальчиков
Путин раскрыл цель сотрудничества России и Китая
Житель Кубани планировал сжечь объект на ж/д по указке Киева
«Смерть» пулеметного расчета и взрывы у «Южмаша»: новости СВО к утру 20 мая
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 мая: инфографика
ВСУ атаковали дронами Ленобласть
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью почти 300 БПЛА
Водитель машины скорой помощи пострадал при ударе ВСУ
Рябков раскрыл, посылал ли Иран сигналы по выходу из ДНЯО
Путин привел обновленные данные о товарообороте России и Китая за 25 лет
Путин пригласил Си Цзиньпина в Россию
Огненный вал обрушился на ВСУ в Днепропетровске: успехи ВС РФ к утру 20 мая
Россия и Китай продлили Договор о добрососедстве
Хантавирус не помешал компании запланировать новый круиз
В МИД раскрыли последствия отказа США от моратория на ядерные испытания
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.