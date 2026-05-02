В МИД РФ заявили об опасных ядерных схемах Запада

Представитель МИД РФ Андрей Белоусов заявил о росте ядерных потенциалов западной тройки. Он выступил с этим заявлением на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

В своем выступлении Белоусов отметил, что западные страны, по его словам, без учета положений ДНЯО продолжают расширять свои ядерные потенциалы. Он также заявил, что они вовлекают неядерных союзников в схемы предоставления ядерного зонтика, которые, по его оценке, носят дестабилизирующий характер.

По его словам, такие действия приводят к неограниченному наращиванию ядерных арсеналов западной тройки. Он подчеркнул, что подобные тенденции вызывают обеспокоенность с точки зрения международной безопасности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил: Россия готова развивать взаимодействие со всеми сторонами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в сфере ядерной энергетики. Текст обращения зачитал посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов, который возглавляет российскую делегацию.