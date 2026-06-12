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12 июня 2026 в 20:20

Ужасная авария забрала жизнь известного композитора в Петербурге

Композитор Сапожников скончался в результате ДТП у Лисьего Носа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Известный советский и российский композитор, музыкальный педагог и общественный деятель Владимир Сапожников скончался в Курортном районе Санкт-Петербурга в результате дорожной аварии, сообщает aif.ru. Трагедия произошла, когда он и его супруга, 74-летняя музыковед Лариса Воронцовская, возвращались домой после концерта.

Легковушка выехала на переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. 81-летний композитор скончался мгновенно на месте происшествия. Его жена, находившаяся за рулем, была госпитализирована в тяжелом состоянии, однако позже умерла в реанимационном отделении больницы Сестрорецка.

Ранее в Центральном академическом театре Российской армии сообщили о смерти народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. В пресс-службе учреждения уточнили, что актриса скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.

Кроме того, на 94-м году жизни не стало британского актера театра и кино Патрика Годфри, прославившегося участием в картинах «Граф Монте-Кристо» и «Отверженные». Обстоятельства смерти не разглашаются. У артиста остались жена, актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь.

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