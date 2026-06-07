Ушел из жизни звезда фильма «Граф Монте-Кристо»

На 94-м году жизни скончался британский актер театра и кино Патрик Годфри, известный по ролям в фильмах «Граф Монте-Кристо» и «Отверженные», сообщает агентство Markham Froggatt & Irwin. Причина смерти не раскрывается. У Годфри остались супруга актриса Аманда Уокер, а также сын и дочь.

С глубоким прискорбием сообщаем, что Патрик Годфри ушел из жизни прошлой ночью. Он мирно скончался дома в окружении своей семьи, — говорится в сообщении.

Артист родился в Лондоне в 1933 году. В 1970-е и 1980-е снялся в ряде классических британских лент, среди которых «Комната с видом» (1985), «Пунктик» (1986) и «Жара и пыль» (1983).

Всемирную известность Годфри получил благодаря роли Леонардо да Винчи в фильме «История вечной любви» (1998), где он сыграл вместе с Дрю Бэрримор. Кроме того, актер появлялся в сериалах «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро Агаты Кристи».

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