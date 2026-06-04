«Умерла от горя»: скончалась автор знаменитого «Персеполиса»

Французско-иранская писательница и иллюстратор Маржан Сатрапи, известная по книге и анимационному фильму «Персеполис», скончалась в возрасте 56 лет, передает Agence France-Presse. По словам родственников, женщина «умерла от горя» спустя чуть больше года после смерти мужа — шведского продюсера, актера и сценариста Маттиаса Рипы.

По информации агентства, писательница эмигрировала во Францию в 1994 году, а в 2006 году получила гражданство этой страны. Ее автобиографический роман «Персеполис» выходил с 2000 по 2003 год. Одноименный фильм получил приз жюри Каннского фестиваля в 2007 году.

Ранее сообщалось, что в возрасте 84 лет умер второй лучший бомбардир в истории английского ФК «Челси» Бобби Тэмблинг. Его не стало после продолжительной болезни: экс-нападающему лондонского клуба диагностировали деменцию. Тэмблинг выступал за «Челси» с 1959 по 1970 год.

До этого стало известно, что в США ушла из жизни монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас. Она была замужем за режиссером картины Джорджем Лукасом, а также была награждена «Оскаром» за лучший монтаж в фильме «Звездные войны: Новая надежда».