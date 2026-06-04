ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 июня 2026 в 08:45

Скончался второй лучший бомбардир футбольного клуба «Челси»

Второй лучший бомбардир в истории ФК «Челси» Бобби Тэмблинг умер в 84 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Второй лучший бомбардир в истории английского ФК «Челси» Бобби Тэмблинг умер в возрасте 84 лет, передает телеканал Sky Sports. По информации источника, его не стало после продолжительной болезни. Экс-нападающему лондонского клуба диагностировали деменцию.

Тэмблинг выступал за «Челси» с 1959 по 1970 год. В составе команды он забил 202 гола, уступив в списке лучших бомбардиров лишь полузащитнику Фрэнку Лэмпарду (211 голов). Вместе с «Челси» Тэмблинг стал победителем Кубка английской лиги в 1965 году.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер испанского «Реала» и немецкого «Байера» Хаби Алонсо стал главным претендентом на пост наставника «Челси». Футбольный клуб уволил главного тренера Лиама Росеньора 22 апреля 2026 года после 3,5 месяца работы из-за неудовлетворительных результатов.

До этого стало известно, что правительство Великобритании не имеет законных оснований для изъятия 2,35 млрд фунтов (245 млрд рублей), полученных бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи «Челси». Юристы подчеркнули, что средства остаются собственностью компании Fordstam Limited, полностью принадлежащей предпринимателю.

Спорт
Футбол
Лондон
Челси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС сообщили о штатной работе станции после атаки на Запорожскую ТЭС
Захарова рассказала, как Запад использует Украину в своих грязных целях
Украинский БПЛА обрушился на больницу в российском регионе
Политолог ответил, почему ЕС хочет «открыть свои двери» для десятков стран
В МИД России ответили на заявления Киева о якобы пропавших детях
Певица Лель рассказала, кем планирует стать ее дочь
Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
ВС России взяли под контроль важный узел обороны
Матвиенко предложила создать «правильный» клуб миллионеров
Экзорцист-педофил: опальный священник снова угодил в скандал
Пушилин рассказал о новом фронте, где Россия воюет в одиночку
Девятилетний мальчик чуть не остался без уха после нападения собаки
Украинский главком признал превосходство России над ВСУ
В МАГАТЭ рассказали о «сильной атаке» на Запорожскую ТЭЦ
Синхронист Мальцев объяснил, почему взял паузу в спортивной карьере
Терапевт предупредила о смертельной опасности злоупотребления водой
Токаев объяснил истоки президентской власти в Казахстане
В России напомнили о важных льготах для детей участников СВО
В МИД России раскрыли, почему Европа не фигурирует в переговорах по Украине
Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.