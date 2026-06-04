Скончался второй лучший бомбардир футбольного клуба «Челси» Второй лучший бомбардир в истории ФК «Челси» Бобби Тэмблинг умер в 84 года

Второй лучший бомбардир в истории английского ФК «Челси» Бобби Тэмблинг умер в возрасте 84 лет, передает телеканал Sky Sports. По информации источника, его не стало после продолжительной болезни. Экс-нападающему лондонского клуба диагностировали деменцию.

Тэмблинг выступал за «Челси» с 1959 по 1970 год. В составе команды он забил 202 гола, уступив в списке лучших бомбардиров лишь полузащитнику Фрэнку Лэмпарду (211 голов). Вместе с «Челси» Тэмблинг стал победителем Кубка английской лиги в 1965 году.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер испанского «Реала» и немецкого «Байера» Хаби Алонсо стал главным претендентом на пост наставника «Челси». Футбольный клуб уволил главного тренера Лиама Росеньора 22 апреля 2026 года после 3,5 месяца работы из-за неудовлетворительных результатов.

До этого стало известно, что правительство Великобритании не имеет законных оснований для изъятия 2,35 млрд фунтов (245 млрд рублей), полученных бизнесменом Романом Абрамовичем от продажи «Челси». Юристы подчеркнули, что средства остаются собственностью компании Fordstam Limited, полностью принадлежащей предпринимателю.