В ФНПР призвали усилить защиту от дискриминации пожилых россиян Глава ФНПР Черногаев: возраст не должен стать препятствием для трудоустройства

Возраст не должен становиться препятствием для трудоустройства, заявил в интервью NEWS.ru председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Он напомнил, что профсоюзам уже удалось добиться возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, однако возрастные барьеры в найме остаются серьезной проблемой.

Работники старшего возраста — важная часть трудового потенциала страны. Их опыт, профессиональные знания и ответственность востребованы во многих отраслях экономики. Понимая это, ФНПР добилась возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам на постоянной основе. Необходимо создавать условия, при которых возраст не становится препятствием для продолжения трудовой деятельности, — сказал Черногаев.

Он признал, что случаи дискриминации по возрасту, необоснованного изменения условий труда или нарушения социальных гарантий встречаются, и профсоюзные организации оказывают таким работникам правовую помощь.

Ранее доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что отсрочка выхода на пенсию на 10 лет позволяет россиянам увеличить размер страховой пенсии более чем в два раза. Согласно действующему законодательству, при более позднем обращении за пенсией после наступления права применяются повышающие коэффициенты к пенсионным баллам и фиксированной выплате.