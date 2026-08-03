Путин назвал главную победу в жизни человека Путин: самой большой победой является преодоление себя

Самая значимая победа для человека — это преодоление собственных возможностей, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре со школьниками — финалистами конкурса «Большая перемена» в Красноярске. Так глава государства ответил на вопрос о том, как он сам настраивается на достижение успеха, передает сайт Кремля.

Победа — это когда ты преодолеваешь сам себя. Это самая большая победа, — сказал глава государства.

Путин приехал в Красноярск, чтобы принять участие в церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Торжественная часть проходила в кампусе Сибирского федерального университета.

Кроме того, президент заявил на церемонии закрытия финала всероссийского конкурса «Большая перемена», что Красноярск является географическим центром страны. Глава государства особо подчеркнул, что рад проведению мероприятия именно в этом городе, и отметил его многопрофильную развитость. По словам Путина, Красноярск представляет собой крупный промышленный, индустриальный, научный и образовательный центр России.