Путин ловко отбил мяч и поблагодарил детей за овации в Красноярске

Президент России Владимир Путин посетил церемонию закрытия финала конкурса «Большая перемена» в Красноярске, где его встретили громкими овациями, передает ТАСС. Глава государства поблагодарил участников за теплый прием. Во время выхода на сцену российский лидер также принял участие в символическом розыгрыше мяча.

Главная мечта всех миллионов ребят, которые принимали участие во всех сезонах, — это человек, наш друг, который сегодня выйдет на эту сцену под ваши аплодисменты: президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, — объявил ведущий церемонии.

По задумке организаторов, глава государства должен был принять символический пас от мальчика-соведущего. Российский лидер ловко отбил мяч, а после того, как тот отскочил от непредвиденного препятствия, метко нанес второй удар, что вызвало восторг в зале.

Начать свою речь президенту удалось не сразу, поскольку дети со своих мест начали скандировать его имя. После краткого выступления глава государства направился на следующие рабочие мероприятия в Красноярске, а зал проводил его традиционной кричалкой о будущей встрече: «Мы обязательно встретимся снова!»

Ранее на встрече с финалистами конкурса «Большая перемена» Путин поделился своим мнением о том, как правильно настраиваться на достижение целей. По его словам, истинным триумфом для любого человека является способность превзойти собственные возможности.