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03 августа 2026 в 19:16

Россияне одержали победу на турнире по фиджитал-баскетболу

Российская команда Wliders одержала победу на турнире по фиджитал-баскетболу

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Российская команда Wliders выиграла турнир по фиджитал-баскетболу на Играх будущего, сообщает РИА Новости. Состязания проходили в Астане.

Отмечается, что в финальном состязании Wilders одержали победу над российской командой LIGA PRO TEAM со счетом 36:26. Бронза досталась спортсменам из Черногории — коллектив Dangerous обыграл россиян Triada в матче за третье место со счетом 39:36.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в видеообращении к участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Астане, что Россия стояла у истоков фиджитал-движения и продолжает создавать условия для развития этого вида спорта. Он также назвал РФ одной из ведущих спортивных держав мира.

Также лидер подчеркнул, что международный мультиспортивный турнир был и будет свободен от дискриминации и двойных стандартов. Он также заявил, что «Игры будущего» привлекли внимание спортсменов и зрителей по всему миру.

До этого Путин сообщил, что вклад президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения и «Игр будущего» невероятно значим. Лидер РФ подчеркнул, что мероприятие проходит в Астане благодаря личному участию руководителя страны.

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