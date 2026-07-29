Путин оценил вклад лидера одной страны в развитие фиджитал-движения Путин: вклад Токаева в развитие фиджитал-движения и «Игр будущего» неоценим

Вклад президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в развитие фиджитал-движения и «Игр будущего» невероятно значим, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам III Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Он добавил, что мероприятие проходит в Астане благодаря личному участию руководителя страны, пишет пресс-служба Кремля.

Хочу особо выделить значимый вклад в развитие фиджитал-движения и «Игр будущего» президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Именно благодаря его личному участию и заинтересованной позиции третьи «Игры будущего» проводятся в Астане, — сказал Путин.

Он добавил, что у Казахстана есть мощный спортивный потенциал. Путин выразил уверенность в том, что турнир пройдет на самом высоком уровне благодаря традиции щедрости и гостеприимства местных жителей.

Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев заявил о возможности появления фиджитал-спорта в школьной программе. С его слов, тестирование нового модуля проводят в 59 школах.