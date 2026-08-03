СК заинтересовался пропажей самолета Cessna 182, вылетевшего из Мамы СК возбудил уголовное дело после пропажи самолета Cessna в Иркутской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после пропажи легкомоторного самолета Cessna 182 в Иркутской области, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, 3 августа самолет Cessna 182 вылетел из поселка Мама для авиамониторинга лесопожарной обстановки.

В назначенное время экипаж не вышел на связь. На борту находились два человека. Их местонахождение пока не установлено, продолжаются поисково-спасательные работы.

Возбуждено уголовное дело по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном Cessna 182 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Бодайбинском районе Иркутской области пропал самолет, проводивший авиамониторинг лесопожарной обстановки. По имеющимся данным, связь с пилотами оборвалась внезапно. Сведений о предварительных сигналах о технических неполадках не поступало.

До этого самолет с туристами из Европы разбился в Перу рядом со знаменитыми древними геоглифами на плато Наска. Погибли все 13 человек, находившиеся на борту: 11 туристов и двое пилотов-перуанцев.