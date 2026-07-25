Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
25 июля 2026 в 18:03

Очевидцы засняли легкомоторный самолет, протаранивший жилой дом

Легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома в Германии

Скорая помощь Скорая помощь Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома недалеко от Бремена в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщает NDR со ссылкой на полицию. На месте крушения обнаружено тело мужчины, предположительно пилота. По данным правоохранителей, речь идет об одномоторном четырехместном самолете итальянского производителя Tecnam.

Воздушное судно вылетело утром из Бремена. Самолет совершил промежуточную посадку в Гандеркезее и потерпел крушение приблизительно через шесть минут после повторного взлета. Причины аварии устанавливаются. Ведется поиск второго возможного члена экипажа.

В момент крушения в доме никого не было, поэтому никто из жильцов не пострадал. Полиция оцепила прилегающую территорию в радиусе 100 метров и эвакуировала жителей соседних домов — для них организован пункт временного размещения в местном стрелковом клубе.

Из-за угрозы обрушения поврежденного здания специалистам пока не удалось войти внутрь. После оценки состояния конструкций упавший самолет планируется поднять с помощью крана.

Ранее МАК опубликовал окончательный отчет о причинах крушения учебного самолета в Орске Оренбургской области, произошедшего в феврале 2026 года. В документе говорилось, что воздушное судно вошло в штопор в условиях обледенения при выполнении учебного маневра. Расследование установило, что в момент аварии на борту Diamond DA 40 NG курсант отрабатывал элемент торможения до срабатывания сигнализации о сваливании.
Европа
Германия
самолеты
крушения
авиакатастрофы
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Красноярске нашли останки рядом с местом поисков пропавшей студентки
На Тюменском заводе потушили пожар после атаки украинского дрона
На Украине раскрыли страшную правду о Зеленском
В Татарстане пятилетняя девочка утонула в пруду
Страшный пожар в многоквартирном доме унес жизни двоих детей и женщины
Москвичам рассказали, какая погода будет в последнюю неделю июля
Боксер Усик раскрыл, будет ли он баллотироваться в президенты Украины
Британский аналитик рассказал о тяжелом положении Киева
После атаки ВСУ в Кирилловке из-под завалов спасли еще двух женщин
Школьный стрелок рассмеялся на суде при показаниях жертвы
Похудение с 100 кг, конфликт с Пугачевой, СВО: как живет Стас Михайлов
Во Львове отменили оружейную выставку после удара российских военных
Режим чрезвычайной ситуации объявили в российском городе
Казахстан предложил России новый формат транспортного сотрудничества
Чиновник насмерть сбил москвича на популярном курорте
В Госдуме заговорили о жестком ответе на удар ВСУ по Кирилловке
Десантный катер и сухогруз ВСУ не выдержали ударов ВС России
Зеленский призвал Запад быстрее отправлять помощь Киеву
Сальдо объяснил, как остановить подобные атаке на Кирилловку удары
Россиянка уснула за рулем и насмерть сбила рабочего
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма
Общество

Котлеты не хочу — готовлю фарш по-грузински в лаваше: тот же фарш, но с зеленью и острым соусом, и подача как шаурма

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.