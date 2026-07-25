Очевидцы засняли легкомоторный самолет, протаранивший жилой дом

Легкомоторный самолет упал на крышу жилого дома недалеко от Бремена в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщает NDR со ссылкой на полицию. На месте крушения обнаружено тело мужчины, предположительно пилота. По данным правоохранителей, речь идет об одномоторном четырехместном самолете итальянского производителя Tecnam.

Воздушное судно вылетело утром из Бремена. Самолет совершил промежуточную посадку в Гандеркезее и потерпел крушение приблизительно через шесть минут после повторного взлета. Причины аварии устанавливаются. Ведется поиск второго возможного члена экипажа.

В момент крушения в доме никого не было, поэтому никто из жильцов не пострадал. Полиция оцепила прилегающую территорию в радиусе 100 метров и эвакуировала жителей соседних домов — для них организован пункт временного размещения в местном стрелковом клубе.

Из-за угрозы обрушения поврежденного здания специалистам пока не удалось войти внутрь. После оценки состояния конструкций упавший самолет планируется поднять с помощью крана.

Ранее МАК опубликовал окончательный отчет о причинах крушения учебного самолета в Орске Оренбургской области, произошедшего в феврале 2026 года. В документе говорилось, что воздушное судно вошло в штопор в условиях обледенения при выполнении учебного маневра. Расследование установило, что в момент аварии на борту Diamond DA 40 NG курсант отрабатывал элемент торможения до срабатывания сигнализации о сваливании.