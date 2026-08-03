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03 августа 2026 в 20:23

Легкомоторный самолет экстренно приземлился на озере под Новгородом

Частный легкомоторный самолет произвел аварийную посадку на озере Ильмень

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Частный легкомоторный самолет был вынужден совершить посадку на мелководье озера Ильмень в Новгородской области, сообщил телеканал РЕН ТВ в Telegram. Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Малое Лучно.

По информации журналистов, никто не пострадал. В издании сообщили, что находившихся на борту осматривают медики. Специалисты выясняют детали происшествия.

Ранее Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала проверку по факту исчезновения самолета Cessna 182 в Иркутской области. Воздушное судно авиакомпании «Госавиа» выполняло полет над Бодайбинским районом, но перестало выходить на связь.

Также Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило, что ущерб владельца самолета, выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Мирный в Якутии, превысил 30 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее крупный ущерб».

До этого сообщалось, что российский самолет во время разгона перед взлетом в аэропорту Домодедово сбил лису. Инцидент произошел на рейсе Москва — Кемерово.

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