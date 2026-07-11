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11 июля 2026 в 20:55

Непогода погрузила во тьму 10 округов Новгородской области

Ветер и дожди оставили без света 14 тыс. человек в Новгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Более 14 тыс. жителей Новгородской области временно остались без электричества из-за непогоды, сообщил губернатор Александр Дронов в МАКСе. По его словам, к работам по восстановлению электроснабжения привлечены 87 специалистов. Всего стихия затронула 10 округов региона.

Из-за непогоды в Новгородской области начались массовые отключения электроэнергии. Сейчас без света остаются более 14 тысяч человек. Под отключения попали 10 округов: Крестецкий, Старорусский, Чудовский, Новгородский, Парфинский, Демянский, Пестовский, Батецкий, Маловишерский и Шимский. Сейчас на линиях работают 25 бригад — 87 человек и 28 единиц техники, — написал глава региона.

Ранее ливни с грозами обрушились на Санкт-Петербург, в восьми районах города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков. Лидерами по интенсивности ливней стали Красносельский и Пушкинский районы.

До этого сильные дожди привели к резкому подъему уровня воды в реке Правой и размыву объездной дороги на 12-м километре трассы Красная Речка — село Казакевичево. До полного восстановления движения жителей переправляют на лодках.

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