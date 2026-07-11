Четверть месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 20 минут Четверть месячной нормы осадков выпала в восьми районах Петербурга за 20 минут

Локальные ливни с грозами обрушились на Санкт-Петербург, в восьми районах города за 20 минут выпала четверть месячной нормы осадков, сообщает городской «Водоканал». Сверхрасчетные дожди прошли в Приморском, Колпинском, Калининском, Московском, Курортном, Пушкинском, Петродворцовом и Красносельском районах.

В Северной столице проходят локальные ливни. В некоторых районах выпало свыше 20 миллиметров осадков за 20 минут, — отметили в ведомстве.

Лидерами по интенсивности ливней оказались Пушкинский и Красносельский районы. В «Водоканале» отметили, что при сильных дождях на улицах могут образоваться скопления воды. Ее спустя короткий промежуток времени полностью принимает система водоотведения.

Telegram-канал «Mash на Мойке» уточнил, что из-за непогоды десять рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Пулково и отправились на запасные аэродромы в Москву, Псков и Астрахань. В Ленинградской области шквалистый ветер повалил деревья на дороге в сторону Мги, образовав пробку. Водители самостоятельно расчистили проезд. Также в Тосно молния ударила в дерево, рядом с которым находились люди.

Ранее сообщалось, что в Красном Селе дерево едва не обрушилось на проезжавший автомобиль, водитель чудом успел проскочить опасный участок за секунду до удара. В других районах региона стихия повалила несколько деревьев в парках.