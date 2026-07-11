Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
11 июля 2026 в 19:16

Ураган повалил дерево прямо перед движущимся автомобилем

Водитель едва остался цел после падения дерева перед машиной в Красном Селе

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Упавшее дерево чуть не рухнуло на машину на дороге в Красном Селе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Городские камеры наружного наблюдения зафиксировали момент падения.

Находящийся за рулем автомобиля водитель проявил мгновенную реакцию и чудом успел проскочить опасный участок за секунду до удара. Очевидцы также сообщают о многочисленных разрушениях в других районах региона, включая парки города Никольское, где стихия сломала сразу несколько деревьев.

По информации управления МЧС по Санкт-Петербургу, в субботу в городе ожидается гроза, при грозе местами кратковременное усиление ветра до 17 метров в секунду. Граждан просят быть внимательней и не гулять поблизости от аварийных деревьев.

Ранее двое мужчин пострадали от удара молнии на юге Москвы. Инцидент случился на стадионе «Труд», когда зрители смотрели матч. Мужчины стояли около трибуны, и молния ударила в них, они потеряли сознание. Пострадавших осматривают медики.

До этого на Москву обрушился мощный ливень, сопровождающийся крупным градом. По прогнозам синоптиков, существует высокая вероятность, что ненастная погода продлится в регионе вплоть до вечера воскресенья, 12 июля.

Регионы
дороги
водители
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Охотник за золотом: как маньяк кошмарил два города на Волге
В Грайвороне ребенок попал под удар дрона ВСУ
Партию Качиньского освистали на траурной церемонии в Польше
Авиакомпании заключили необычное пари перед матчем ЧМ-2026
Медведев объявил о расставании со своим тренером
Россиянин Гассиев уверенно защитил титул чемпиона мира по боксу
Девять человек ранены при атаке ВСУ на рейсовый автобус в ДНР
Один человек погиб, еще 15 пострадали при атаках БПЛА в ДНР
Представитель Добрынина раскрыла правду о его самочувствии
Мощный ураган оставил без света жителей Тверской области
Желтый уровень в Москве решили не отменять
Федерация гимнастики отреагировала на поддержку МОК в возвращении россиян
Звезда «Сватов» Добронравов призвал не зацикливаться на плохих воспоминаниях
В Госдуме дали неожиданный совет россиянам, критикующим развлекательные шоу
В Госдуме объяснили, чем плохи современные киносказки
Польша и Франция начали консультации по «ядерному зонтику»
Эстония усилила проверки мужчин из РФ на границе
«Не очень разумно»: Анкара раскрыла позицию по возможной продаже С-400
Чешская теннисистка покорила Уимблдон
Россиянка взяла ребенка-инвалида «в аренду» ради бензина
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

«Украины больше нет»: Запад признал победу России
Мир

«Украины больше нет»: Запад признал победу России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.