Ураган повалил дерево прямо перед движущимся автомобилем Водитель едва остался цел после падения дерева перед машиной в Красном Селе

Упавшее дерево чуть не рухнуло на машину на дороге в Красном Селе в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «78 Новости». Городские камеры наружного наблюдения зафиксировали момент падения.

Находящийся за рулем автомобиля водитель проявил мгновенную реакцию и чудом успел проскочить опасный участок за секунду до удара. Очевидцы также сообщают о многочисленных разрушениях в других районах региона, включая парки города Никольское, где стихия сломала сразу несколько деревьев.

По информации управления МЧС по Санкт-Петербургу, в субботу в городе ожидается гроза, при грозе местами кратковременное усиление ветра до 17 метров в секунду. Граждан просят быть внимательней и не гулять поблизости от аварийных деревьев.

Ранее двое мужчин пострадали от удара молнии на юге Москвы. Инцидент случился на стадионе «Труд», когда зрители смотрели матч. Мужчины стояли около трибуны, и молния ударила в них, они потеряли сознание. Пострадавших осматривают медики.

До этого на Москву обрушился мощный ливень, сопровождающийся крупным градом. По прогнозам синоптиков, существует высокая вероятность, что ненастная погода продлится в регионе вплоть до вечера воскресенья, 12 июля.