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30 июля 2026 в 04:36

Минтранс обновил нормы режима труда и отдыха водителей

В России с 1 сентября вступят в силу новые требования к режиму работы водителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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С 1 сентября в России вступят в силу новые нормы режима труда и отдыха водителей, передает ТАСС со ссылкой на приказ Минтранса. Документ устанавливает, что продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю.

При этом допускается суммированный учет рабочего времени за один месяц с возможностью увеличения учетного периода до трех месяцев. При суммированном учете продолжительность рабочей смены не может превышать 10 часов.

В отдельных случаях ее разрешается увеличить на два часа, если рабочий день разделен на части, либо не более двух раз в неделю. Для водителей такси, инкассаторов, сотрудников медицинских, коммунальных, аварийных служб, организаций связи, теле- и радиоканалов, а также водителей, обслуживающих руководителей организаций, вахтовиков и водителей городских и пригородных маршрутов смена может длиться до 12 часов. Разделение смены на части допускается только с согласия водителя.

Ранее МВД РФ подготовило проект приказа об изменении регламента сдачи экзаменов на водительские права. В частности, предлагается исключить требование о предоставлении медицинской справки на бумажном носителе и дополнить перечень оснований для досрочного прекращения экзамена, следует из соответствующего проекта приказа, подготовленного ведомством.

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