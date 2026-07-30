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30 июля 2026 в 05:38

Уничтожение миномета ВСУ и наступление в ДНР: успехи ВС РФ к утру 30 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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После освобождения Светлого в ДНР российские войска практически вытеснили подразделения ВСУ из соседнего Водянского, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ситуация на этом участке продолжает меняться. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 30 июля?

Вооруженные силы России почти выбили ВСУ из Водянского

«Также сейчас мы практически выбили украинских бойцов со следующего населенного пункта — Водянское, — который находится северо-западнее от Светлого. По сути, Водянское уже находится в серой зоне и является, как говорится, следующим претендентом на освобождение», — заявил Марочко.

После освобождения Светлого под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее занятой украинскими войсками, добавил военный эксперт. Он уточнил, что Водянское расположено северо-западнее Светлого.

Охотники на дроны «Ахмата» вызвали проблемы у ВСУ

Посты воздушного наблюдения и мобильные огневые группы спецназа «Ахмат» и подразделений группировки войск «Север» уничтожают большую часть беспилотников ВСУ, рассказал боец батальона «Питерский» спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий. По его словам, для противодействия украинским дронам используется комплексная система.

В нее входят радиолокационные станции, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы, системы перехвата беспилотников и посты воздушного наблюдения. Каплодий сообщил, что стационарные посты обнаруживают беспилотники и передают информацию мобильным группам. Затем определяют позиции для работы по воздушным целям.

ВС РФ продолжают наступление у Доброполья

Российские войска продолжают наступление в направлении Доброполья в Донецкой Народной Республике, постепенно нарушая логистику Вооруженных сил Украины, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, после освобождения населенного пункта Светлое ВС РФ развивают наступление в северо-западном направлении, что осложняет снабжение украинской группировки.

«Если мы будем продолжать и дальше так действовать, то мы полностью обескровим украинскую группировку в Доброполье», — сказал Марочко.

Боец ВС РФ уничтожил расчет миномета ВСУ с помощью БПЛА

Минобороны России сообщило о действиях рядового Виктора Наздрачева, который выполнял задачу по прикрытию штурмовых подразделений. По данным ведомства, военнослужащий уничтожил миномет ВСУ вместе с расчетом, что позволило российским бойцам продолжить наступление.

«Получив разведданные о местонахождении орудия, которое не давало штурмовикам приблизиться к вражескому опорному пункту, Наздрачев незамедлительно поднял в воздух ударный дрон и уничтожил объект вместе с тремя боевиками ВСУ», — сказано в сообщении.

В Минобороны также отметили действия сержанта Марата Биктимирова, который скрытно установил танковую мину у опорного пункта противника и дистанционно привел ее в действие. По информации ведомства, в результате был уничтожен блиндаж, ликвидировано до трех военнослужащих ВСУ, а российские подразделения смогли закрепиться на новых позициях.

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