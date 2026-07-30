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30 июля 2026 в 02:53

Марочко сообщил о новой ситуации для ВС РФ после освобождения Светлого

Марочко: Вооруженные силы России почти выбили ВСУ из Водянского

ВС РФ ВС РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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После освобождения Светлого в ДНР российские войска практически вытеснили подразделения ВСУ из соседнего Водянского, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ситуация на этом участке продолжает меняться.

Также сейчас мы практически выбили украинских бойцов со следующего населенного пункта — Водянское, — который находится северо-западнее от Светлого. По сути, Водянское уже находится в серой зоне и является, как говорится, следующим претендентом на освобождение, — заявил Марочко

После освобождения Светлого под контроль российских военных перешло более 10 квадратных километров территории, ранее занятой украинскими войсками, добавил военный эксперт. Он уточнил, что Водянское расположено северо-западнее Светлого.

Ранее Вооруженные силы России ударили по промышленному предприятию логистической компании «Рапид» в Киеве. На нем собирали и хранили беспилотники большой дальности. Украинские военные также складывали на объекте дефицитные иностранные комплектующие.

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