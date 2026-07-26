Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 06:55

«Бездумно потраченные силы»: в РФ дали оценку действиям ВСУ у Любицкого

Марочко: попытка стабилизировать фронт у Любицкого привела ВСУ к большим потерям

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украинскому командованию на неделе частично удалось стабилизировать линию обороны в районе Любицкого Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Однако это обернулось крупными и неоправданными потерями личного состава отметил он. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Обрушение фронта они не допустили, но это имело свои побочные эффекты, поскольку было бездумно потрачено большое количество личного состава, — уточнил Марочко.

По его словам, ВСУ были вынуждены отражать атаки российских подразделений практически без поддержки. Киев перебросил к Любицкому значительное количество резервов, которые, как отметил эксперт, «успешно перемалываются» российскими силами.

Около половины населенного пункта уже контролируется российскими бойцами, а на оставшейся территории идут ожесточенные бои. Украинские силы, добавил Марочко, сильно истощены, несмотря на попытки командования ВСУ удержать позиции.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины после утраты контроля над селом Захаровка в Харьковской области начали отход на юго-восток. Украинские силы закрепились на запасных рубежах в районе Василевки. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Регионы
Запорожская область
Андрей Марочко
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Таджикистане эвакуировали пострадавшего россиянина
Более 715 тыс. жителей Китая покинули свои дома из-за страшного тайфуна
Бизнесмен из РФ не согласился с санкциями и захотел засудить целую страну
«За инвалидов меньше»: раскрыта цена за украинского ребенка в даркнете
Аферисты начали маскироваться под сотрудников маркетплейсов
В России придумали уникальное устройство для лечения опухолей
Авария на алтайской трассе унесла жизни трех человек
Адский зной в Москве, ливни в Петербурге: погода с 27 июля по 2 августа
«Бездумно потраченные силы»: в РФ дали оценку действиям ВСУ у Любицкого
«Молния» поразила укрытия ВСУ на Добропольском направлении
В Гидрометцентре озвучили, на сколько в Москве задержится дождливая погода
Мошенники разработали схему обмана через стационарные банкоматы
Запрет соцсетей для детей: какие ограничения готовятся в России
Взяли в окружение около 1000 бойцов ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 июля
Первая учебная неделя в этом году будет короткой
В Финляндии жестко осудили атаку ВСУ на турбазу в Кирилловке
МУС вступит в спор с адвокатами лишившегося должности прокурора
Полиция выяснила, кто совершил смертельный наезд на пешеходов в Берлине
Можно ли хранить бензин дома или в гараже: штрафы, правила, безопасность
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 26 июля
Дальше
Самое популярное
Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.