«Бездумно потраченные силы»: в РФ дали оценку действиям ВСУ у Любицкого Марочко: попытка стабилизировать фронт у Любицкого привела ВСУ к большим потерям

Украинскому командованию на неделе частично удалось стабилизировать линию обороны в районе Любицкого Запорожской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Однако это обернулось крупными и неоправданными потерями личного состава отметил он. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Обрушение фронта они не допустили, но это имело свои побочные эффекты, поскольку было бездумно потрачено большое количество личного состава, — уточнил Марочко.

По его словам, ВСУ были вынуждены отражать атаки российских подразделений практически без поддержки. Киев перебросил к Любицкому значительное количество резервов, которые, как отметил эксперт, «успешно перемалываются» российскими силами.

Около половины населенного пункта уже контролируется российскими бойцами, а на оставшейся территории идут ожесточенные бои. Украинские силы, добавил Марочко, сильно истощены, несмотря на попытки командования ВСУ удержать позиции.

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины после утраты контроля над селом Захаровка в Харьковской области начали отход на юго-восток. Украинские силы закрепились на запасных рубежах в районе Василевки. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.