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30 июля 2026 в 03:00

Россияне смогут получать квитанции ЖКХ через «Госуслуги»

Колунов: квитанции за ЖКУ появятся на «Госуслугах» с 1 сентября

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Россияне смогут получать квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг через портал «Госуслуги» с 1 сентября 2027 года, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Электронные платежные документы будут доступны только тем гражданам, которые дадут согласие на такой способ получения квитанций.

При этом бумажные платежки сохранятся для тех, кто не перейдет на электронный формат, а также для отдельных категорий граждан.

Колунов отметил, что размещать квитанции в системе смогут управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие поставщики коммунальных услуг. Для этого им потребуется заключить договор с оператором системы, а порядок работы определит правительство. Соответствующая норма вошла в закон, направленный на поддержку «Почты России».

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что закон не обязывает граждан передавать показания счетчиков строго одним определенным способом. Это можно делать через «Госуслуги», в личном кабинете поставщика услуг, через банковские приложения, ящик сбора показаний или по телефону.

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