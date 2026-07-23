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23 июля 2026 в 18:57

Названы сроки передачи показаний счетчиков, чтобы избежать переплат за ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: данные по счетчикам нужно подавать не позднее 25 числа

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Чтобы избежать переплат за ЖКХ, показания счетчиков необходимо подавать не позднее 25-го числа текущего месяца, рассказал NEWS.ru общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь. В противном случае расчеты могут пойти по завышенному нормативу, предупредил он.

Существуют важные нюансы, о которых стоит помнить, чтобы избежать переплат. Так, данные [счетчиков] нужно подавать не позднее 25-го числа. Возможно, самым правильным решением будет поставить себе напоминание на смартфоне. Если вы забудете передать данные, первые три месяца плату будут начислять по вашему среднему потреблению, а затем — по нормативу. Это почти всегда выходит значительно дороже реального расхода, — рассказал Бондарь.

По его словам, закон не обязывает граждан передавать показания строго одним определенным способом. Это можно делать через «Госуслуги», в личном кабинете поставщика услуг, через банковские приложения, ящик сбора показаний или по телефону. При этом важно разделять даты передачи показаний и даты оплаты счетов, подчеркнул Бондарь. Он напомнил, что с 1 марта 2026 года оплачивать коммунальные услуги теперь необходимо строго до 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

Ранее вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев заявил, что получение красной квитанции за ЖКУ — это не повод для паники. По его словам, платежка этого цвета сама по себе не приводит к каким-либо правовым последствиям. Таким образом УК лишь пытаются выделить уведомление о долге среди других писем.

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ЖКУ
коммунальные услуги
счетчики
показания
Екатерина Свинова
Е. Свинова
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