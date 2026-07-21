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21 июля 2026 в 13:57

Россиян успокоили касаемо красных квитанций за ЖКУ

Медиатор Хрулев: красные квитанции за ЖКУ не приводят к правовым последствиям

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Получение красной квитанции за ЖКУ — это не повод для паники, заявил в беседе с Lenta.ru вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила диалога» Дмитрий Хрулев. По его словам, платежка этого цвета сама по себе не приводит к каким-либо правовым последствиям. Таким образом, УК лишь пытаются выделить уведомление о долге среди других писем.

Управляющие компании используют яркий бланк, чтобы выделить уведомление о долге среди обычной почты. Силу имеет содержание документа, требование и указанная в нем сумма. Если [после этого] оплата так и не поступит, включаются пени. С 31-го дня просрочки они составляют 1/300 ставки за каждый день, с 91-го дня — уже 1/130. Причем до конца 2026 года расчет ведется от зафиксированной ставки 9,5% годовых по постановлению правительства № 329, — отметил Хрулев.

Только после всех вышеуказанных мер исполнитель вправе ограничить или приостановить услуги за исключением отопления и холодного водоснабжения. Если и это не помогло, на собственника могут подать в суд, предупредил эксперт. Он уточнил, что единого порога для рассылки красных платежек не существует. Как правило, их направляют при просрочке от двух до трех месяцев.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что летом можно уменьшить сумму оплаты ЖКУ за счет снижения сборов за вывоз мусора. По его словам, это возможно при отсутствии дома более пяти календарных дней.

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