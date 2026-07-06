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06 июля 2026 в 16:46

Финансист объяснил, как летом сэкономить на оплате ЖКХ

Финансист Балынин: летом россияне могут сэкономить на вывозе мусора

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Летом можно снизить сумму оплаты ЖКУ, сэкономив на сборах за вывоз мусора, рассказал «ФедералПресс» доцент Финансового университета при правительстве РФ кандидат экономических наук Игорь Балынин. Таким способом можно воспользоваться при отсутствии дома более пяти календарных дней.

Я считаю важным говорить не просто об экономии, а именно об умной экономии на оплате ЖКУ. Под ней я понимаю такую экономию, которая позволяет меньше платить и при этом не наносит абсолютно никакого вреда повседневной деятельности человека, — сказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что дни отъезда и приезда не будут учитываться как часть срока отсутствия. По его словам, для перерасчета необходимо обратиться в управляющую компанию с документами, подтверждающими даты отъезда, например предъявить билеты на самолет или поезд.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал, что с 1 июля у россиян появилась возможность вернуть переплату за горячую воду, возникшую из-за временного отсутствия в квартире, без необходимости подавать заявление. По его словам, ресурсоснабжающие организации должны самостоятельно проводить перерасчеты.

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