Беру яблоки и сливы — этот фруктовый пирог получается нежнее шарлотки: мягкий, влажный и долго не черствеет

Беру яблоки и сливы — этот фруктовый пирог получается нежнее шарлотки: мягкий, влажный и долго не черствеет

Если обычная шарлотка уже приелась, попробуйте этот простой фруктовый пирог. Благодаря молоку и растительному маслу мякиш получается особенно нежным и влажным, а яблоки со сливами придают выпечке приятную кислинку и насыщенный аромат.

Такой пирог одинаково хорош и теплым, и полностью остывшим.

Для приготовления понадобится: яйца — 2 шт., сахар — 1 стакан (250 мл), сода — 1 ч. л., растительное масло — 120 мл, молоко — 250 мл, мука — 2 стакана, ванилин — по вкусу, яблоки — 2 шт., сливы — 5-6 шт., сахарная пудра — для подачи.

Яйца взбейте с сахаром до легкой пены, добавьте молоко, растительное масло и ванилин, затем постепенно всыпьте муку с содой и замесите гладкое тесто без комочков.

Форму слегка смажьте маслом и присыпьте мукой, вылейте тесто и разложите сверху дольки яблок и слив, слегка вдавливая их. Выпекайте при 180 °C около 30–35 минут до золотистой корочки. Дайте пирогу немного остыть и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Личный опыт

Мне особенно нравится сочетание яблок и слив: яблоки делают начинку мягкой и сладкой, а сливы добавляют легкую кислинку, благодаря которой пирог не кажется приторным. Главное — не передерживать его в духовке, тогда мякиш остается влажным и действительно получается нежнее классической шарлотки.