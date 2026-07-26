«Друзья подарили». Долина получила новую квартиру лучше прежней? Детали

Певица Лариса Долина рассказала, что не собирается возвращать себе жилье. Правда ли она получила новую квартиру лучше прежней в подарок от друзей, какие детали об этом известны?

Как Долина получила новую квартиру лучше прежней

Долина рассказала журналистам, что переехала в новую квартиру, которую ей подарили друзья. Артистка не стала уточнять детали: кто именно мог преподнести певице такой подарок, и где может располагаться дом — неизвестно.

«Я перевернула эту страницу (со старой квартирой. — NEWS.ru). [Я не хочу возвращать себе прежнее жилье], потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Ее купила не я, а мои друзья. <…> Это новый дом, там сделан новый ремонт», — заявила певица.

В августе 2024 года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. Они систематически выходили на связь с певицей, убеждая ее перевести накопления на якобы безопасный счет для сохранения средств от посягательств. В итоге Долина не только перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, но и продала собственную квартиру в Хамовниках. Право собственности на жилье перешло к купившей его Полине Лурье после длительного судебного разбирательства. Точку в споре поставил Верховный суд.

Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Правда ли прежняя квартира Долиной продается

20 июля СМИ сообщили, что Полина Лурье якобы собирается продать бывшую квартиру Долиной. За квартиру, которая была куплена за 138 млн рублей, хотят более чем 200 млн.

По сообщениям, Лурье так и не въехала в квартиру с момента окончательного решения ВС в декабре 2025 года. Она решила продать жилье без широкой огласки вместе с обстановкой — включая мебель, интерьер, антиквариат, ремонт и паркет с инициалами певицы, говорилось в материалах.

В разговоре с NEWS.ru адвокат Светлана Свириденко, которая представляла Лурье в ходе судов с певицей, отказалась комментировать тему продажи квартиры. «Эту тему мы не комментируем. До свидания», — объявила Свириденко.

Позже другим СМИ Свириденко сказала, что информация о продаже квартиры является фейком. «Ничего Лурье не продает. Кому-то скучно, видимо, вот и пишут всякое про нее», — заявила адвокат.

Отвечая на вопрос журналистов о продаже квартиры в Хамовниках, Лариса Долина заявила, что эта новость стала для нее неожиданностью, но возвращаться в прошлое она не планирует.

Какие новые проблемы могут быть у Долиной из-за квартиры

Политолог Георгий Бовт заявил, что «Долиной надо настойчиво посоветовать общаться с адвокатом каждый раз, когда она открывает рот не для песни или совершает крупные сделки».

«Поскольку ее бахвальство-заявление, что „друзья подарили квартиру“, влечет за собой вполне конкретные финансовые последствия. А именно налоговые. Не облагаются налогами дорогие подарки (недвижимость, авто и пр.) только от близких родственников. Если же квартиру подарили „друзья“, то это подлежит налогообложению. Причем по ставке 15%, поскольку квартира явно дороже 5 млн рублей. Придется певице подавать декларацию НДФЛ-3», — считает Бовт.

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