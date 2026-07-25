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25 июля 2026 в 23:02

Долина прокомментировала продажу своей бывшей квартиры в Хамовниках

Долина заявила, что не будет покупать выставленную на продажу бывшую квартиру

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певица Лариса Долина заявила, что не намерена возвращать свою бывшую квартиру в Хамовниках, которую сейчас снова выставили на продажу. На фестивале «Звезды Русского радио в Завидово» она призналась, что новость о продаже жилья стала для нее неожиданностью, но возвращаться в прошлое она не планирует, передает корреспондент NEWS.ru.

Нет, нет, что вы. Я перевернула эту страницу, — добавила певица.

По словам артистки, сейчас она живет в квартире, приобретенной ее друзьями. В ней Долиной значительно комфортнее — новый дом и ремонт полностью вытянули ее из прошлых проблем.

Летом 2024 года мошенники вынудили Долину продать жилье, забрав деньги. После судебных тяжб в марте 2025 года Хамовнический суд признал сделку недействительной и вернул квартиру певице, но покупательница Полина Лурье не получила компенсацию. Однако в декабре 2025 года Верховный суд отказал Долиной в иске, а Мосгорсуд обязал ее освободить помещение. В итоге певица согласилась выехать добровольно.

Ранее сообщалось, что Долина отменила свои концерты в конце июля из-за плохих продаж билетов. По информации источников, певица должна была выступить в одном из московских клубов.
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Долина прокомментировала продажу своей бывшей квартиры в Хамовниках
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