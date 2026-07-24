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24 июля 2026 в 15:55

Стало известно, почему Долина и Седокова отменили свои концерты

KP.RU: концерты Седоковой и Долиной были отменены из-за плохих продаж билетов

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Певицы Анна Седокова и Лариса Долина отменили свои концерты, которые должны были пройти 25 и 26 июля, из-за плохих продаж билетов, сообщает KP.RU. По информации издания, Седокова запланировала выступление еще весной, однако в день отмены было продано лишь 39 билетов из 113, что составило 30%.

Этим концертом занимался мой бывший директор, с которым мы так себе расстались, он меня подвел. До сих пор не подписаны договоры, не внесена предоплата, — сказала певица.

По данным издания, Долина также должна была выступить в московском клубе, но из-за плохих продаж была вынуждена отменить выступление. Сама артистка публично об этом не высказывалась.

Ранее певицу МакSим (Марина Абросимова) госпитализировали после смерти отца. По словам самой исполнительницы, все произошло на фоне сильнейшего стресса. В настоящее время артистка проходит лечение под наблюдением врачей, которые запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния. В связи с этим все ближайшие концерты МакSим пришлось отменить.

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