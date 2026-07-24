МакSим госпитализировали после трагического события в семье

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в социальных сетях, что ее госпитализировали после смерти отца. По словам самой певицы, все произошло на фоне сильнейшего стресса.

В настоящее время артистка проходит лечение под наблюдением врачей, которые запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния. В связи с этим все ближайшие концерты МакSим пришлось отменить.

Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе — ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение, — заявила певица.

Ранее МакSим рассказала, что после выхода из комы столкнулась с облысением. По словам артистки, первое время ей приходилось носить парик, чтобы не шокировать поклонников. Она добавила, что теперь очень внимательно относится к любым вмешательствам в организм, особенно на фоне моды на радикальные способы преображения.

Кроме того, исполнительница сообщала, что ее книга «Другая реальность» не выйдет в свет. По словам артистки, это произошло после звонка «больших дядей» в издательство. Она добавила, что под угрозой могли оказаться ее семья и дети, и принесла извинения поклонникам, ожидавшим публикацию книги.