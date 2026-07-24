Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 12:43

МакSим госпитализировали после трагического события в семье

Певица МакSим попала в больницу после смерти отца

МакSим (Марина Абросимова) МакSим (Марина Абросимова) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала в социальных сетях, что ее госпитализировали после смерти отца. По словам самой певицы, все произошло на фоне сильнейшего стресса.

В настоящее время артистка проходит лечение под наблюдением врачей, которые запретили ей перелеты и любые выступления до полной стабилизации состояния. В связи с этим все ближайшие концерты МакSим пришлось отменить.

Несколько дней назад в моей семье произошло большое горе — ушел из жизни мой отец. Сейчас я переживаю очень тяжелый период. На фоне сильнейшего стресса мое состояние здоровья резко ухудшилось, мне потребовалась госпитализация, и в настоящее время я прохожу лечение, — заявила певица.

Ранее МакSим рассказала, что после выхода из комы столкнулась с облысением. По словам артистки, первое время ей приходилось носить парик, чтобы не шокировать поклонников. Она добавила, что теперь очень внимательно относится к любым вмешательствам в организм, особенно на фоне моды на радикальные способы преображения.

Кроме того, исполнительница сообщала, что ее книга «Другая реальность» не выйдет в свет. По словам артистки, это произошло после звонка «больших дядей» в издательство. Она добавила, что под угрозой могли оказаться ее семья и дети, и принесла извинения поклонникам, ожидавшим публикацию книги.

Шоу-бизнес
Россия
МакSим
певицы
госпитализации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Тольятти охранник насадил ребенка на заборный штырь
ЕС хочет узаконить воровство российской нефти
Литовская оппозиция призвала провести расследование о тюрьме ЦРУ в стране
ЦБ обнародовал данные, как сильно выросли цены в России
Президент Бангладеш ушел в отставку
Мальчик выпал из окна с москитной сеткой в Чувашии
Раскрыто, почему вину за подрыв «Северных потоков» возложили на украинца
Будущее транспортной навигации: какие решения появятся в ближайшие годы
В одном городе объявили штормовое предупреждение из-за паводка
Раскрыта судьба мальчика, которого на дно реки утащило неизвестное существо
Спасатели обнаружили тело утонувшего мальчика в Самарской области
На следовавшем из США на Украину судне прогремел взрыв
Химик предостерег от использования прошлогодних SPF-средств
Эксперт по этикету рассказала, как правильно просить вернуть долг
Кубанец угнал машину ради поездки на море
Песков раскрыл, куда Путин отправится после Иркутска
Прокуратура потребовала закрыть частный детсад из-за сотрясения у ребенка
«Услышал крики»: российский турист рассказал, как спас девочку в Турции
ЦБ снова изменил ключевую ставку
Девятиклассник поджег две АЗС в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.