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29 июля 2026 в 11:20

«Рядом близкие»: МакSим вышла на связь после трагедии в семье

МакSим сообщила, что находится под наблюдением врачей после пережитого стресса

Певица МакSим (Марина Абросимова) Певица МакSим (Марина Абросимова) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Певицу МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) выписали из больницы после экстренной госпитализации 24 июля. Артистка сообщила в Telegram-канале, что сейчас находится дома и продолжает восстановление. Она оказалась в больнице после смерти отца Сергея Абросимова.

Я уже дома. Госпитализация была краткосрочной. Сейчас нахожусь под наблюдением врачей, рядом мои близкие, я выполняю все рекомендации, чтобы не перегружать организм и спокойно восстановиться, — написала MакSим.

Ранее сообщалось, что артистку госпитализировали после смерти отца. Из-за ухудшения самочувствия МакSим пришлось отменить концерт в Павлодаре, запланированный на 25 июля. Артистка призналась, что сейчас переживает очень тяжелый период. Она сообщила поклонникам, что на фоне сильнейшего стресса ее состояние здоровья резко ухудшилось.

До этого композитор Раймонд Паулс заявил, что ему пришлось отменить запланированное выступление из-за проблем со здоровьем. Мероприятие должно было состояться 3 августа в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. В середине апреля 90-летний маэстро был госпитализирован, ему сделали операцию.

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