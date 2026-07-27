«Плохо чувствую себя»: 90-летний Паулс сообщил о паузе в работе Паулс отменил концерт в Юрмале из-за проблем со здоровьем

Композитор Раймонд Паулс заявил РИА Новости, что ему пришлось отменить запланированное выступление из-за проблем со здоровьем. Мероприятие должно было состояться 3 августа в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале.

К сожалению, концерт пришлось отменить. Плохо чувствую себя, сейчас только лечусь дома, — признался композитор.

Ранее Паулс сообщил, что вернулся к работе, однако находится под постоянным наблюдением врачей. В середине апреля 90-летний маэстро был госпитализирован, ему сделали операцию.

До этого Паулс заявил, что его выписали из больницы и добавил, что чувствует себя нормально и уже находится дома. Однако перед этим композитор жаловался на плохое самочувствие после перенесенной операции. Он подтвердил, что в последнее время в его жизни было много поводов для переживаний, одно из которых — похороны сестры.

Также появилась информация, что автор хита «За тебя калым отдам» Мурат Тхагалегов попал в больницу не из-за проблем со здоровьем. Пиар-менеджер артиста Залина призналась, что певец действительно находится в медучреждении, но на плановом профилактическом обследовании.