Паулса выписали из больницы после операции Паулс сообщил, что находится дома после операции

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс сообщил ТАСС, что его выписали из больницы. Маэстро рассказал, что чувствует себя нормально и уже находится дома. Ранее 90-летнему музыканту провели операцию.

Все в порядке, я дома, — сказал он.

Ранее Паулс сообщил, что чувствует себя неважно после перенесенной операции. Он подтвердил, что в последнее время в его жизни было много поводов для переживаний. По словам композитора, недавно он схоронил сестру.

До этого заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в реанимацию. Источник рассказал, что она в сознании, но продолжает находиться под наблюдением врачей в том же отделении.

Позже появилась информация, что Тарасова оказалась в реанимации из-за последствий ОРВИ. По словам инсайдера, легенда отечественного фигурного катания уже пошла на поправку и начала общаться с близкими.

Кроме того, главный редактор RT и вдова Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала о своей борьбе с онкологическим заболеванием. По ее словам, во время операции врачи удалили ей обе молочные железы.