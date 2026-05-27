27 мая 2026 в 10:56

Операторы связи будут передавать силовикам больше данных о россиянах

Минцифры расширило список данных операторов связи для передачи силовикам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство цифрового развития обновило правила для операторов связи, расширив список данных, которые компании обязаны хранить и передавать силовым структурам через систему СОРМ, сообщает «Коммерсант». Соответствующий приказ был опубликован 22 мая.

Новые требования касаются организаторов распространения информации и владельцев автономных сетей. Теперь по запросу уполномоченных органов необходимо предоставлять паспортные и адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геолокацию и другие сведения. В документе также детально прописаны технические процедуры обмена данными с СОРМ.

В Минцифры пояснили, что меры направлены на обеспечение безопасности. В «Ростелекоме» отметили, что текущее оборудование в целом соответствует требованиям, но после уточнения новых правил часть систем, возможно, потребует доработки.

Ранее специалист в области финансов Мери Валишвили заявила, что для блокировки нежелательных звонков от банков существуют два основных метода: отзыв ранее данного согласия на обработку персональных данных либо установка запрета через сервисы оператора связи. Отмечается, что при продолжении нежелательных звонков можно обратиться с жалобой в контролирующие инстанции.

Россия
силовики
сотовые операторы
Минцифры
