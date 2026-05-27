Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе

Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе Удар ВСУ по Севастополю привел к ранению двух человек

Два человека пострадали на улице Гоголя в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. У женщины диагностирована травма глаза, у пожилого мужчины обнаружили перелом и закрытую черепно-мозговую травму, уточнил он.

По ситуации на Гоголя: к сожалению, выяснилось, что есть два пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области за минувшие сутки был сбит 51 украинский беспилотник, а также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов, погибших и пострадавших нет. В Рыльске атакована неработающая заправка, повреждены фасад и окна.

Кроме того, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что городская котельная получила повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины. Из-за этого часть жилых домов временно осталась без горячего водоснабжения. Администрация города ввела режим ЧС.