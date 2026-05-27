Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 11:30

Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе

Удар ВСУ по Севастополю привел к ранению двух человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека пострадали на улице Гоголя в результате атаки ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. У женщины диагностирована травма глаза, у пожилого мужчины обнаружили перелом и закрытую черепно-мозговую травму, уточнил он.

По ситуации на Гоголя: к сожалению, выяснилось, что есть два пострадавших человека: это пожилой мужчина и женщина. У женщины травма глаза, у мужчины перелом и закрытая черепно-мозговая травма, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области за минувшие сутки был сбит 51 украинский беспилотник, а также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов, погибших и пострадавших нет. В Рыльске атакована неработающая заправка, повреждены фасад и окна.

Кроме того, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что городская котельная получила повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины. Из-за этого часть жилых домов временно осталась без горячего водоснабжения. Администрация города ввела режим ЧС.

Регионы
Севастополь
Михаил Развожаев
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число разыскиваемых иностранных наемников
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Песков раскрыл, чем Россия помогает Армении за свой счет
«Особые отношения»: Песков о сотрудничестве Путина и Токаева
Военэксперт усмотрел американский след в глубинных атаках ВСУ на Россию
Песков объяснил, почему Армении выгоднее оставаться в составе ЕАЭС
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.