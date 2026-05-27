Раскрыта цель ВСУ при атаке на здание Центробанка в Севастополе Развожаев: атакой на здание ЦБ ВСУ пытались дестабилизировать финсистему

Ночной удар Вооруженных сил Украины по зданию Южного управления Центробанка в Севастополе был направлен на дестабилизацию финансовой системы, написал в мессенджере МАКС губернатор региона Михаил Развожаев. По его словам, при этом попытка ВСУ провалилась.

Целью атаки была дестабилизация финансовой системы города. Очевидно и то, что ничего не вышло — вся банковская система Севастополя работает в штатном режиме, — написал Развожаев.

Ранее губернатор Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области за минувшие сутки был сбит 51 украинский беспилотник, а также зафиксировано 82 артиллерийских обстрела отселенных районов, погибших и пострадавших нет. В Рыльске атакована неработающая заправка, повреждены фасад и окна.

Кроме того, пресс-служба МЧС Запорожской области сообщила, что при ликвидации пожара в Михайловском округе пострадали двое спасателей. Им оказали медицинскую помощь. Возгорание площадью 100 «квадратов» началось после того, как ВСУ на здание сбросили взрывчатку.