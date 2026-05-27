IT-специалист рассказал, каким должен быть надежный пароль IT-специалист Рыбников: сочетание символов в пароле должно быть бессмысленным

Сочетание символов в пароле не должно нести смысловой нагрузки, рассказал Lenta.ru старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников. Он отметил, что пароль должен быть длинной случайной последовательностью символов, включающей буквы в разных регистрах, цифры и специальные знаки.

Ключевым параметром здесь становится длина: при увеличении количества символов экспоненциально растет количество возможных комбинаций, что делает перебор экономически и технически нецелесообразным для мошенников, — рассказал Рыбников.

IT-специалист подчеркнул, что уникальный пароль снижает риски, так как утечка данных на одном ресурсе не ставит под угрозу другие учетные записи. По его словам, многофакторная аутентификация также снижает риски взлома, требуя подтверждения входа через отдельный канал.

Ранее IT-эксперт Артем Геллер рассказал, что пароли от соцсетей нельзя хранить на компьютере. Он отметил, пароли лучше никуда не записывать.