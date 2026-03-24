IT-эксперт рассказал, как правильно хранить пароли от соцсетей

Пароли от соцсетей нельзя хранить на компьютере, рассказал «Татар-информ» IT-эксперт, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он отметил, пароли лучше никуда не записывать.

Запись своего пароля куда бы то ни было, в файл или на бумажку, снижает безопасность вашего аккаунта. В первую очередь нельзя его писать на бумаге, потому что с этой бумажкой может произойти все что угодно: кто-то ее посмотрит, или она случайно в мусорку улетит, — рассказал Геллер.

IT-эксперт подчеркнул, что получить доступ к электронному носителю в современном мире еще проще, чем к бумажному. Он посоветовал выбирать пароли, которые возможно запомнить без дополнительных записей.

Ранее киберэксперт Глеб Гаус рассказал, что вредоносные программы могут получить доступ к онлайн-паролям, сохраненным в браузере. Он отметил, что хакеры в первую очередь ищут файл с сохраненными паролями.