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12 июня 2026 в 11:26

Врач ответила, кому небезопасно долго загорать

Врач Ахматова: долгий загар противопоказан людям с очень светлой кожей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Долгий загар опасен для людей со светлой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами, поскольку они быстрее обгорают на солнце, заявила NEWS.ru врач-дерматовенеролог и косметолог Элина Ахматова. По ее словам, люди с более смуглой кожей переносят ультрафиолет лучше, но они также подвержены риску при чрезмерном загаре из-за возможных заболеваний.

Продолжительность безопасного пребывания на солнце во многом зависит от фототипа кожи. Люди со светлой кожей, рыжими или светлыми волосами и голубыми глазами обгорают быстрее остальных, поэтому им достаточно всего нескольких минут пребывания под солнцем. Обладатели более смуглой кожи переносят ультрафиолет лучше, но темная кожа также подвержена фотостарению и риску развития заболеваний при чрезмерном загаре, — пояснила Ахматова.

Она подчеркнула, что наиболее высокая солнечная активность наблюдается в период с 10:00 до 16:00: в это время кожа быстрее перегревается, теряет влагу и становится более уязвимой к повреждениям. По словам врача, даже при комфортной погоде не стоит находиться под прямыми лучами слишком долго, особенно после длительного перерыва, когда кожа еще не успела адаптироваться к солнечному воздействию.

Специалисты не рекомендуют пытаться получить интенсивный загар за короткое время, поскольку длительное воздействие ультрафиолета становится серьезной нагрузкой для кожи. Гораздо безопаснее постепенно увеличивать время пребывания на солнце, внимательно наблюдая за реакцией организма. Не стоит использовать жирные масла без солнцезащитных компонентов, так как они усиливают нагрев кожи и могут повысить риск ожога, — добавила Ахматова.

Ранее онколог Виолетта Пурцхванидзе заявила, что загар может спровоцировать развитие меланомы, базальноклеточного и плоскоклеточного рака. Она отметила, что риски связаны с воздействием ультрафиолетового излучения на кожу.

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