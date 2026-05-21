Названы три вида рака, которые может вызвать загар

Онколог Пурхванидзе: загар может спровоцировать развитие меланомы

Загар может спровоцировать развитие меланомы, базальноклеточного и плоскоклеточного рака, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» онколог Виолетта Пурцхванидзе. Она отметила, что риски связаны с воздействием ультрафиолетового излучения на кожу.

Эти заболевания не знают возрастных границ: страдают и молодые, и пожилые. Но особенно уязвимы те, кто в детстве или юности часто обгорал на солнце. Один серьезный солнечный ожог в детстве может увеличить риск меланомы во взрослом возрасте в несколько раз, — подчеркнула Пурцхванидзе.

Она уточнила, что меланома считается самым агрессивным и опасным типом рака. Этот вид онкологии отличается стремительным ростом и склонностью к метастазированию. Базальноклеточный рак наиболее распространенный, но менее агрессивный вариант заболевания. Он медленно растет и редко метастазирует, но может разрушать окружающие ткани. Плоскоклеточный рак, как и меланома, может метастазировать.

Ранее Пурцхванидзе заявила, что на самом деле в 60% случаев развитие рака обусловлено вирусным заражением, а не генетической предрасположенностью. Это заболевание нередко появляется у людей из-за определенного образа жизни — в частности, риски повышают частая смена половых партнеров и употребление наркотиков.

