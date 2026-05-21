Баловство с петардой в стенах пермской школы обернулось уголовным делом СК России возбудил уголовное дело после ЧП с петардой в школе Пермского края

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и хулиганстве после травмирования трех школьников в Пермском крае, заявили в пресс-службе СУ СК России по региону. Инцидент произошел в одном из учебных заведений города Чайковский, куда подросток принес найденную на улице петарду.

В Чайковском следователем СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования учащихся в результате неосторожного обращения с пиротехническим устройством, — отметили в ведомстве.

Следователи установили, что 12-летний мальчик принес в класс пиротехническое устройство, предназначенное для подачи световых и шумовых сигналов. В результате активации петарды пострадали три человека, одного из них направили в больницу, двум другим оказали помощь на месте.

Ранее на детской площадке в Санкт-Петербурге из-за детской шалости с петардой произошел взрыв. Как уточнил глава администрации Красногвардейского района Андрей Хорт, никто не пострадал. По его словам, виновных детей найдут, и их вместе с родителями ожидает воспитательная беседа.

До этого стало известно, что в Орехово-Зуево подростку, получившему травму после взрыва петарды в руках, пришлось ампутировать фаланги пальцев. К лечению ребенка подключились психологи, реабилитологи и другие специалисты. Врачи оценивают состояние подростка как удовлетворительное.