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10 июня 2026 в 04:01

Кабмин поддержал компенсацию всех переработок вахтовикам при увольнении

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Правительство России поддержало законопроект, который обязывает работодателя компенсировать все переработки сотрудникам, работающим вахтовым методом, при прекращении трудового договора, сообщил ТАСС один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По словам депутата, предлагаемые изменения уже получили поддержку правительства и профильного комитета Совета Федерации.

Речь идет о корректировке Трудового кодекса для того, чтобы предусмотреть механизм компенсации переработок для тех граждан, кто работает вахтовым методом, в том случае, если они увольняются, — сказал он.

По его словам, действующая редакция Трудового кодекса не содержит четкого механизма компенсации переработанного времени при досрочном увольнении работников, занятых на вахте. Законодательная инициатива была внесена в Государственную думу в мае. Поправки предлагается внести в статьи 300 и 302 Трудового кодекса РФ.

Согласно законопроекту, переработку предлагается рассчитывать как разницу между количеством фактически отработанных часов и нормой рабочего времени за тот же календарный период. Норма при этом определяется исходя из установленной нормальной продолжительности рабочего времени.

Ранее психолог, автор подкаста Сергей Ланг рассказал, что желание уволиться после отпуска может появиться из-за выгорания. Он отметил, что во время отдыха у людей появляется время и возможность оценить свою жизнь.

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Россия
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