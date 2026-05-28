Психолог ответил, почему после отпуска появляется желание уволиться

Желание уволиться после отпуска может появиться из-за выгорания, рассказал «Радио 1» психолог, автор подкаста Сергей Ланг. Он отметил, что во время отдыха у людей появляется время и возможность оценить свою жизнь.

Желание уволиться часто путают с эмоциональным выгоранием. Но сгореть можно даже на любимой работе, если не соблюдать баланс. Я против того, чтобы в тот же день, если вам не хочется на работу, принимать решение об увольнении, — рассказал Ланг.

Психолог подчеркнул, что, если работа не приносит удовольствия, это может быть сигналом к тому, чтобы заняться чем-то другим. По его словам, занимаясь любым делом, важно соблюдать баланс между работой и отдыхом.

Ранее психолог Артемий Сибирский Во избежание выгорания и для сохранения продуктивности нужно своевременно расслабляться и качественно отдыхать. По его словам, никакой «чудо-пилюли» от профессионального истощения не существует, поэтому важно заботиться о себе и разрешать себе развлечения.