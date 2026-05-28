Эксперт объяснила, за какие участки дачников могут оштрафовать

Заброшенным считается участок, который порос сорняками и дикими деревьями или на котором лежит мусор, напомнила NEWS.ru старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова. За неиспользование такой земли более трех лет в 2026 году грозит штраф. По ее словам, также признаком «заброшенности» считается, если дома нет вообще или он полуразрушен.

С 1 сентября 2025 года закреплены и конкретные признаки «заброшенности» — участок считается таковым, если более половины его площади захламлено мусором и не убирается больше года, если более половины поросло сорняками высотой свыше одного метра или дикими деревьями, если на участке ИЖС нет зарегистрированного дома в течение семи и более лет, а также если на нем стоят полуразрушенные строения без признаков ремонта, — рассказала Пшеничникова.

Эксперт напоминает, что с 2026 года собственников, которые не используют землю более трех лет, привлекают к административной ответственности. При систематическом игнорировании предписаний участок могут изъять через суд, хотя это исключительная мера, применяемая лишь после серии предупреждений, добавила она.

