День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 05:01

Дача в тени: список овощей и цветов, которые растут на затененных участках без солнца

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если ваш дачный участок большую часть дня скрыт в тени, не спешите отчаиваться — существует множество овощей и цветов, которые не только выживают, но и прекрасно растут в таких условиях.

Среди овощных культур лидерами по теневыносливости являются листовые и пряные травы: салат, шпинат, щавель, мангольд, а также петрушка, укроп, кинза. Хорошо проявят себя и некоторые корнеплоды: редис (в тени он дольше не уходит в стрелку и остается сочным), свекла (плоды будут не гигантскими, но очень нежными и сладкими), морковь и пастернак.

А вот кабачки, брокколи и пекинская капуста в полутени порадуют вас сочными мелкими плодами без горечи.

Что касается цветов, то настоящей королевой тени по праву считается хоста, ценящаяся за красоту листвы, и астильба, которая выпускает пушистые «метелочки» в июне — августе, создавая яркие пятна. В более влажных тенистых местах шикарно смотрятся купальница, роджерсия и дицентра.

Ранее был назван неприхотливый многолетник, который цветет и на солнце, и в тени.

Проверено редакцией
Читайте также
Рособрнадзор перечислил запреты на ЕГЭ-2026
Общество
Рособрнадзор перечислил запреты на ЕГЭ-2026
Россияне назвали самый важный праздник для всех граждан страны
Общество
Россияне назвали самый важный праздник для всех граждан страны
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Общество
Самые красивые шток-розы — пышные «свечи» растут до 2 метров: 10 эффектных сортов для сада
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Общество
Бросьте саженец в грунт в апреле — в мае сад накроется розово-белым ковром. Ковер с цветами-звездами до 2 см
Салат под шашлычок из помидоров и быстро маринованного лука: затмит мясо на пикнике
Общество
Салат под шашлычок из помидоров и быстро маринованного лука: затмит мясо на пикнике
Общество
цветы
овощи
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны России назвали дрон, которым ВСУ атаковали Петербург
Тренер ответила, почему нельзя тренироваться постоянно
У границ России кружили БПЛА и западные истребители
Раскрыты подробности убийства чемпиона России по функциональному многоборью
Налет на Москву, дроны в Перми, шпион в Ярославле: как ВСУ атакуют РФ 7 мая
Защищающий участников СВО юрист пропал после тревожного звонка
«Не вызывает удивление»: Захарова о решении Баку прекратить контакты с ЕП
Отец продал за €2800 15-летнего сына пастору-педофилу
Чемпиона России по функциональному многоборью застрелили в Калуге
Петербургские таможенники выявили партию запрещенных детских книг
Нутрициолог развеял миф о пиве после тренировок
Володин объяснил важность нового законопроекта о трудовой миграции
В Брянске выросло число поврежденных из-за атак ВСУ домов
В Грузии поймали главаря банды, державшей в заложниках нескольких россиян
Главе Popcorn Books изменили меру пресечения
«Пробирают мурашки»: Захарова сделала эмоциональное признание перед 9 Мая
Росгвардия задержала мужчину, который показывал гениталии детям
Звезда «Солдатов» раскрыл свое отношение к ремейкам сериалов
Аллергикам рассказали об опасных приспособлениях в квартире
Захарова раскрыла, какая страна повышает ставки в украинском конфликте
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.