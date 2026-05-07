Дача в тени: список овощей и цветов, которые растут на затененных участках без солнца

Если ваш дачный участок большую часть дня скрыт в тени, не спешите отчаиваться — существует множество овощей и цветов, которые не только выживают, но и прекрасно растут в таких условиях.

Среди овощных культур лидерами по теневыносливости являются листовые и пряные травы: салат, шпинат, щавель, мангольд, а также петрушка, укроп, кинза. Хорошо проявят себя и некоторые корнеплоды: редис (в тени он дольше не уходит в стрелку и остается сочным), свекла (плоды будут не гигантскими, но очень нежными и сладкими), морковь и пастернак.

А вот кабачки, брокколи и пекинская капуста в полутени порадуют вас сочными мелкими плодами без горечи.

Что касается цветов, то настоящей королевой тени по праву считается хоста, ценящаяся за красоту листвы, и астильба, которая выпускает пушистые «метелочки» в июне — августе, создавая яркие пятна. В более влажных тенистых местах шикарно смотрятся купальница, роджерсия и дицентра.

