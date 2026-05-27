27 мая 2026 в 16:06

Беру пачку бекона и банку фасоли: варю минестроне вместо супов, которые уже надоели

Когда борщи и куриные супы начинают надоедать, выручает минестроне. Это тот самый густой итальянский суп, после которого не хочется ничего второго. В нем сразу все: овощи, фасоль, ароматный бекон и насыщенный бульон, который пахнет чесноком, томатами и травами так, будто дома открыли маленькую тратторию.

Особенно нравится, что строгих правил тут нет. Можно взять почти любые овощи из холодильника, а вкус все равно получится ярким и «ресторанным». Но именно бекон делает суп особенно уютным — дает тот самый копченый аромат, из-за которого все идут на кухню еще во время варки.

Для приготовления понадобится: бекон — 100 г, консервированная фасоль — 1 банка, стебли сельдерея — 4 шт., лук — 2 шт., цукини — 1 шт., сладкий перец — 2 шт., помидоры — 2 шт., чеснок — 1 зубчик, перец чили — по вкусу, морковь — 1 шт., картофель — 2 шт., прованские травы — 1 ч. л., соль и перец — по вкусу.

Бекон нарежьте небольшими кусочками и слегка обжарьте до золотистости. Добавьте лук и чеснок — пусть все вместе станет ароматным.

Затем переложите в кастрюлю и добавьте нарезанные овощи: сельдерей, морковь, картофель, перец и цукини. Потушите несколько минут, чтобы овощи стали мягче и пропитались вкусом бекона.

Помидоры нарежьте кубиками и тоже отправьте в суп. Влейте около 1,5 литра горячей воды или бульона, добавьте фасоль и варите на небольшом огне примерно 20 минут.

В конце всыпьте прованские травы, соль, перец и немного чили для легкой остроты.

Личный опыт

Понравилось, что суп получается очень густым и насыщенным — почти как на бульоне. А на следующий день минестроне становится еще вкуснее: овощи и бекон успевают полностью «подружиться» между собой.

Тонко режу картошку и выкладываю сверху крылья: все решает маринад — картошка пропитывается соками и получается восхитительно
Ольга Шмырева
