Беру молодую капусту, яйца и пучок зелени — варю щи «Летние» без мяса: ароматные, лёгкие и очень вкусные

Эти щи каждый год становятся настоящим хитом в сезон молодой капусты и свежей зелени. Никакого мяса не нужно — суп и так получается насыщенным, ароматным и очень домашним. А главное — готовится быстро и идеально подходит для тёплой погоды, когда тяжёлые блюда уже не хочется.

Секрет вкуса — в сливочном масле, большом количестве зелени и чесноке, который добавляется в самом конце. Щи получаются нежными, свежими и с лёгкой сливочной ноткой. А если подать их с жирной сметаной и хрустящими сухариками — получается настоящий летний обед, от которого сложно отказаться.

Для приготовления понадобится: молодая капуста — 400 г, картофель — 3 шт., яйца — 3 шт., морковь — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., сливочное масло — 30 г, чеснок — 2 зубчика, большой пучок зелени (укроп, петрушка, зелёный лук) — 1 шт., соль и чёрный перец — по вкусу, сметана и сухарики — для подачи.

На сливочном масле обжарьте мелко нарезанный лук и тёртую морковь до мягкости и приятного аромата. Влейте кипяток, добавьте картофель, нарезанный кубиками, и варите до полуготовности.

Затем отправьте в кастрюлю тонко нашинкованную молодую капусту. Когда овощи станут мягкими, добавьте большой пучок рубленой зелени, яйца, нарезанные кубиками, и давленый чеснок. Посолите, поперчите и дайте щам покипеть ещё пару минут.

Личный опыт:

Автор Шмырева Ольга впервые приготовила такие щи. Результат удивил: суп получился настолько ароматным и лёгким, что его ели даже те, кто обычно не любит овощные первые блюда. Особенно понравилось сочетание сливочного масла, чеснока и свежего укропа.