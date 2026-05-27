Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 10:28

Девятиклассник умер в день последнего звонка

В Красноярске школьник умер в день последнего звонка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Девятиклассник умер в день последнего звонка в Красноярске, сообщает Telegram-канал «К24».Тело мальчика обнаружили на парковке ЖК «Отражение» на улице Александра Матросова.

Подросток внезапно почувствовал недомогание, после чего у него остановилось сердце. Несмотря на оперативно прибывшую бригаду медиков, спасти юношу не удалось.

Отмечается, что школьник страдал заболеванием сердца, врачи планировали провести операцию и выбирали между двумя сроками: июнь или сентябрь. В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося, дело находится на контроле краевой прокуратуры.

Ранее в центре Москвы во время проходящего в столице марафона 37-летний участник забега потерял сознание прямо на дистанции и упал без признаков жизни. Инцидент случился в Китайгородском проезде.

До этого в Костроме во время спортивных соревнований скончалась 18-летняя студентка из Ярославской области. Трагедия произошла на волейбольном матче. Девушке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала.

Регионы
Красноярск
школьники
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, каких питомцев лучше оставлять с зооняней при отъезде хозяина
Дерматолог ответила, какие средства от комаров нельзя использовать
Стало известно, как изменился объем взаимной торговли внутри ЕАЭС за 12 лет
Раскрыта цель ВСУ при атаке на здание Центробанка в Севастополе
Два человека попали под удар ВСУ в Севастополе
Политолог ответил, кто может стать следующим президентом США после Трампа
Врач ответила, какая дачная травма может привести к летальному исходу
Подростка обвинили в диверсии за деньги
Москвичке могут дать реальный срок за кальян на куличе
Два месяца планировал убийство отца: подробности дела из Липецка
Мать двоих детей скончалась во время операции по подшиванию матки
Автоюрист рассказал, какие препараты нельзя принимать водителям
Овчинский: Москва объявила лауреатов «Московских мастеров» в стройотрасли
Раскрыта причина участившихся случаев взрыва пауэрбанков у россиян
В Госдуме придумали, как сделать дороги удобнее для водителей легковушек
Самолет экстренно сел в аэропорту под Красноярском
В Госдуме раскритиковали россиянина за участие в «Олимпиаде на стероидах»
Верховный суд впервые обобщит практику по делам с ИИ
Стало известно, почему сценарист «Симпсонов» захотел стать президентом США
В Таганроге ввели локальный режим ЧС
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.