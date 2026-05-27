Девятиклассник умер в день последнего звонка в Красноярске, сообщает Telegram-канал «К24».Тело мальчика обнаружили на парковке ЖК «Отражение» на улице Александра Матросова.

Подросток внезапно почувствовал недомогание, после чего у него остановилось сердце. Несмотря на оперативно прибывшую бригаду медиков, спасти юношу не удалось.

Отмечается, что школьник страдал заболеванием сердца, врачи планировали провести операцию и выбирали между двумя сроками: июнь или сентябрь. В настоящее время проводится расследование обстоятельств случившегося, дело находится на контроле краевой прокуратуры.

Ранее в центре Москвы во время проходящего в столице марафона 37-летний участник забега потерял сознание прямо на дистанции и упал без признаков жизни. Инцидент случился в Китайгородском проезде.

До этого в Костроме во время спортивных соревнований скончалась 18-летняя студентка из Ярославской области. Трагедия произошла на волейбольном матче. Девушке внезапно стало плохо, она потеряла сознание и упала.