27 мая 2026 в 11:22

Раскрыта причина участившихся случаев взрыва пауэрбанков у россиян

SHOT: пауэрбанки стали чаще взрываться у россиян из-за старых аккумуляторов

Пауэрбанки все чаще взрываются у россиян из-за снижения качества аккумуляторов, сообщает Telegram-канал SHOT. В начале этой недели зафиксировано как минимум два серьезных инцидента с портативными зарядками.

В Москве 25-летняя Кристина поставила пауэрбанк на зарядку и через 20 минут услышала громкий хлопок. Когда девушка прибежала на кухню, устройство уже разорвалось на части: горящие фрагменты разлетелись по комнате и подожгли диван и пол. Москвичка получила ожоги рук.

Аналогичная ситуация случилась в Петербурге. 26-летняя Надя заряжала китайский пауэрбанк, и через несколько минут его провод загорелся. Девушка попыталась потушить возгорание сама, но дыма стало еще больше, поэтому она вызвала пожарных. В результате у петербурженки сгорели плед и пол.

Эксперты объясняют, что причина в качестве устройств. Во многие недорогие китайские пауэрбанки стали чаще вставлять восстановленные и старые литий-ионные ячейки. Такие аккумуляторы сильнее нагреваются, быстрее вздуваются и могут войти в «тепловой разгон». Это цепная реакция перегрева, после которой батарея воспламеняется или взрывается во время зарядки.

Ранее девушка осталась в лифте один на один с горящим пауэрбанком. Находившееся в ее сумке устройство неожиданно взорвалось, и после в замкнутом пространстве начался пожар. Она бросила его на пол и выбежала из лифта.

